Эксперты рассказали об ошибках при зарядке смартфона

Аккумуляторы смартфонов считаются едва ли не самым уязвимым местом девайса. Ну, наверное, после дисплея. Батареи рассчитаны на безотказную работу в течение двух, а то и трех лет. Лишь по истечении этого времени емкость аккумулятора снижается, что приводит к меньшему времени автономной работы. Да и в холодную погоду аккумулятор разряжается значительно быстрее. Здесь уже встает вопрос: «А как же нужно правильно заряжать аккумуляторную батарею, чтобы она прослужила дольше»?

Подобные вопросы лучше задавать людям, которые напрямую занимаются разработкой и созданием аккумуляторных батарей. Один из таких людей – Доминик Шульте, который является директором компании BatterieIngenieure, рассказал, что поможет избежать проблем в будущем. По мнению Д. Шульте, самое опасное, что может повлечь за собой последствия – это оставление смартфона, подключенного к зарядке, на ночь.

Что происходит в таком случае? Когда уровень заряда батареи достигнем 100%, встроенный контроллер питания отключит зарядное устройство. Со временем (у разных смартфонов – это разная величина), аккумулятор немного разрядится. А это означает, что в работу опять вступает зарядное устройство, которое опять поднимает заряд до 100%. А сколько таких циклов разряда-заряда протекает за ночь? Достаточное количество для того, чтобы аккумулятор в скором времени пришел в негодность.

Что Доминик Шульте советует делать в этом случае? Во-первых, обязательно отказаться от зарядки смартфона на ночь. Во-вторых, держать уровень заряда в смартфоне в пределах 30-50% (другие источники указывают 30-80%). В-третьих, если это возможно, никогда не заряжать девайс до 100%. Еще можно посоветовать (если вас это устроить), носить с собой Powerbank и с помощью этого девайса поддерживать уровень заряда в оптимальных пределах. Если выполнять все рекомендации эксперта, ваша батарея прослужит два или три года…, если не поменяете смартфон раньше.