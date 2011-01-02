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Новости

Единая подписка Apple One станет доступна уже сегодня

Сегодня в России станет доступна единая подписка Apple One. Сервисами, которые включены в выбранный тарифный план, можно будет пользоваться на всех устройствах Apple: iPhone, iPad, iPod touch и Apple TV. Единая подписка будет доступна более чем в 100 странах.

  • Apple One

Бесплатный пробный период Apple One длится 30 дней и распространяется на все сервисы, где у пользователя нет действующей подписки или пробного периода. С Apple One пользователи будут получать единый ежемесячный счёт. Отменить подписку или выбрать другой тарифный план можно в любой момент.

В подписку в России будут входить следующие сервисы:

  • Apple Music: более 70 миллионов песен, тысячи плейлистов, ежедневные подборки от лучших знатоков музыки в мире, уникальное радио Apple Music и инновационные функции, например синхронизация текста песни с исполнением.
  • Apple TV+: фильмы и сериалы Apple Originals от самых знаменитых и талантливых создателей. Оригинальный контент Apple TV+ получил уже более 100 наград и номинаций, в том числе 18 номинаций на премию «Эмми». Такого признания не удалось добиться больше ни одному стриминговому сервису за первые 10 месяцев работы.
  • Apple Arcade: неограниченный доступ без рекламы более чем к 100 увлекательным играм, которые поддерживаются на iPhone, iPad, iPod touch, Mac и Apple TV. И никаких покупок в приложении.
  • iCloud: все фото, видео и другие файлы надёжно и безопасно хранятся в облаке и доступны с любого устройства.
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Источник:
The GEEK
Теги: 
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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