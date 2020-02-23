Джон Проссер: складной iPhone на самом деле оснащён двумя экранами

Известный инсайдер Джон Проссер опубликовал новые данные о прототипе складного iPhone. По его словам, компания Apple работает над таким решением, однако экран устройства не является по-настоящему гибким, как у Samsung Galaxy Fold и других подобных решений.

The memes are funny — but it doesn’t look like they just stuck two phones together.



Even though they’re two separate panels, when the displays are extended, it looks fairly continuous and seamless. — Jon Prosser (@jon_prosser) June 15, 2020

Вместо этого новинка больше походит на Microsoft Surface Duo по компоновке. Суть в том, что новый айфон оснащается двумя дисплеями с узким шарниром между ними. За счёт этого cоздаётся впечатление монолитного дисплея.

Утверждается, что такой подход упростит создание устройства и повысит его надёжность, ведь гибкие экраны изначально имеют определённый ресурс — порядка 200 тысяч циклом раскрытия-закрытия.

Что касается дизайна, то новинки будут похожи на iPhone 11. В частности, на экране обещана «монобровь» для системы Face ID. А вот другие спецификации не приводятся, хотя можно предположить наличие мощного процессора и довольно-таки небольшого аккумулятора (вечная проблема iPhone).

Отметим, что ранее Джон Проссер первым сообщил точные даты презентаций нового смартфона iPhone SE и ноутбука MacBook Pro 13. Так что, скорее всего, он знает, о чём говорит.