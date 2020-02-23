Необычный смартфон Microsoft Surface Duo может выйти в июле

Сколько уже было сказано об инновационном смартфоне от Microsoft – модели Surface Duo. Девайс был представлен еще прошлой осенью. Это девайс в форм-факторе книжки и состоящий из двух дисплеев. На той презентации было сказано, что ожидать смартфон раньше конца 2020 года вряд ли стоит. Но уже в начале этого года появилась новость, что вполне возможно, выход на рынок состоится немного ранее.

На днях эта информация была подтверждена и касается она летнего периода. Если верить самым последним утечками из стана Microsoft, то недавно завершились все запланированные стадии тестирования аппарата. Ожидается, что он может выйти официально уже в июле.

А теперь о приятном – о его характеристиках. В основу положен чипсет Snapdragon 855. Информация будет выводиться на два дисплея диагональю 5,6 дюймов и разрешением 1800×1350 пикселей. Также стоит отметить наличие 6 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ ПЗУ. Питается девайс от аккумулятора на 3 460 мАч, а работает на ОС Android 10.