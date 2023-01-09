Две нейросети создали фильм ужасов «Кротовуха»

Пользователи социальных сетей опубликовали в Telegram-каналах и на российских сайтах изображения и сюжет несуществующего фильма «Кротовуха». Это, как утверждается, ужастик, кадры и постер которого сгенерировала нейросеть Midjourney по истории. А сюжет создал чат-бот ChatGPT.

Сюжет рассказывает, как простой российский менеджер Евгений приезжает в маленькую деревню в Сибири, и отправляется с друзьями на охоту. Они решают заночевать в заброшенном доме, но всех мучают кошмары, а затем на охотников начинает охотиться жуткое существо — наполовину крот, наполовину человек.

Параллельно в деревне началась эпидемия, которая превращает людей в кротов. Как оказалось, между монстрами и людьми существует давний договор, по которому монстры не трогают людей, а те в свою очередь пьют кротовуху и живут по строгим правилам.

Ранее появилась нейросеть, которая уничтожает тараканов лазерами.