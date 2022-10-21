Создана нейросеть для уничтожения тараканов лазером

Разработчики из Франции и Великобритании создали устройство для автоматической борьбы с тараканами. В нём используется нейросеть, которая распознаёт насекомых, а также лазеры. Статья опубликована в журнале Oriental Insects.

Автор Ильдар Рахматулин (Ildar Rakhmatulin) из Университета Хериот-Уатт вместе с двумя коллегами создал систему, которая включает в себя две камеры, одноплатный компьютер Jetson Nano, лазер на 1,6 Вт и подвижного зеркала для направления луча.

В качестве программного обеспечения используется нейросеть YOLOv4, которую обучили распознавать тараканов. Как только насекомое обнаружено, система направляет на него луч лазера.

В эксперименте использовалось 150 тараканов Blattella germanica (рыжий таракан) и прозрачный пластиковый короб. Как оказалось, лазер способен за секунду нейтрализовать таракана, хотя время зависело от того, куда именно попал луч. Зачастую воздействие было летальным, хотя на малой мощности можно было «выкуривать» тараканов из укрытий. При этом авторы признают, что такая система довольно опасна, ведь попадание луча в глаза может привести к слепоте.

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