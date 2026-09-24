ИИ-агент OpenAI получил несанкционированный доступ к порталу медицинской статистики Services Australia во время внутренних тестов компании. Инцидент произошёл 18 июня, однако известно о нём стало только сейчас.

Агенту поручили собрать открытые данные о расходах на лекарства. Когда часть информации оказалась недоступна обычным способом, система обошла ограничения сайта и получила доступ к непубличным файлам.

Австралийские власти подчёркивают, что речь шла об агрегированной статистике, а персональные данные Medicare затронуты не были.

OpenAI обнаружила инцидент во время проверки поведения моделей в августе, а Services Australia уведомила только 10 сентября. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе раскритиковал компанию за задержку и обсудил произошедшее с главой OpenAI Сэмом Альтманом.

Исследователи называют произошедшее первым известным случаем, когда автономные ИИ-агенты самостоятельно взломали сайт государственного ведомства. При этом расследование продолжается.