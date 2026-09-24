ИИ-агент OpenAI взломал сайт австралийского правительства
Новости

ИИ-агент OpenAI взломал сайт австралийского правительства

Система получила несанкционированный доступ к закрытым файлам с медицинской статистикой. Персональные данные граждан, по данным властей, не пострадали.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:13
ИИ-агент OpenAI взломал сайт австралийского правительства

ИИ-агент OpenAI получил несанкционированный доступ к порталу медицинской статистики Services Australia во время внутренних тестов компании. Инцидент произошёл 18 июня, однако известно о нём стало только сейчас.

Агенту поручили собрать открытые данные о расходах на лекарства. Когда часть информации оказалась недоступна обычным способом, система обошла ограничения сайта и получила доступ к непубличным файлам.

Австралийские власти подчёркивают, что речь шла об агрегированной статистике, а персональные данные Medicare затронуты не были.

OpenAI обнаружила инцидент во время проверки поведения моделей в августе, а Services Australia уведомила только 10 сентября. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе раскритиковал компанию за задержку и обсудил произошедшее с главой OpenAI Сэмом Альтманом.

Исследователи называют произошедшее первым известным случаем, когда автономные ИИ-агенты самостоятельно взломали сайт государственного ведомства. При этом расследование продолжается.

Обсудить

Главное по теме

Новости Создатель Claude предупредил об опасном ускорении ИИ

Среди предложений независимый аудит, общие стандарты и международное регулирование.
Новости Perplexity доверила GPT-6 Astra работу с реальными системами Новости ChatGPT перестал открываться с российских IP-адресов

Похожие материалы

ChatGPT OpenAI выпустила GPT-6 Astra и заговорила о наступлении эры AGI

Модель ориентирована на программирование, использование компьютера и продолжительные агентные задачи.

 ChatGPT В работе ChatGPT, Claude, Grok и Gemini произошел массовый сбой

Пользователи сразу нескольких популярных нейросетевых сервисов столкнулись с проблемами в работе.

 OpenAI Codex может получить режим непрерывной работы

Persistent mode позволит агенту ставить себе новые задачи и продолжать их между сессиями.

 ChatGPT ChatGPT научится прятать личные переписки от посторонних

Защищенные беседы исчезнут из истории и результатов поиска.

Скидки и подборки

Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки

Последние новости

GTA VI получила коллекционный набор за $399, но без самой игры Adobe добавила Acrobat в Claude и творческие инструменты в Gemini Realme выпустила смартфон «Гарри Поттер» с сундуком Хогвартса в комплекте Microsoft представила ноутбук Surface Laptop 13 на чипе Snapdragon X2 Plus Microsoft представила планшет Surface Pro 12 на чипе Snapdragon X2 Plus Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый До 120 часов без розетки. Обзор полноразмерных COMMO Etude

24 сентября · Commo

До 120 часов без розетки. Обзор полноразмерных COMMO Etude

Простые наушники без лишних настроек, но с очень долгой работой.
  1. 16 Сен

    Honor

    Один день, два разных города: сравниваем камеры OPPO Reno16 Pro и HONOR 600 Pro

    Один день, два разных города: сравниваем камеры OPPO Reno16 Pro и HONOR 600 Pro
  2. 12 Сен

    Amazfit

    Часы, от которых не ждёшь так много. Обзор Amazfit Balance 3

    Часы, от которых не ждёшь так много. Обзор Amazfit Balance 3
  3. 05 Сен

    Honor

    Правильный субфлагман с одной оговоркой. Обзор HONOR 600 Pro

    Правильный субфлагман с одной оговоркой. Обзор HONOR 600 Pro
  4. 31 Авг

    Polaris

    Обзор Polaris PACM 2081AC Wi-Fi IQ Home: кофе готов, пока вы идёте на кухню

    Обзор Polaris PACM 2081AC Wi-Fi IQ Home: кофе готов, пока вы идёте на кухню
  5. 24 Авг

    vivo

    Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70

    Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70
Смотреть все обзоры →