Создатель Claude предупредил об опасном ускорении ИИ
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Создатель Claude предупредил об опасном ускорении ИИ

Среди предложений независимый аудит, общие стандарты и международное регулирование.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:50
Создатель Claude предупредил об опасном ускорении ИИ

Глава Anthropic Дарио Амодеи призвал крупнейшие ИИ-компании замедлить развитие передовых моделей. Полностью останавливать исследования он не предлагает, речь идёт о более контролируемом темпе.

Главная причина обеспокоенности в том, что ИИ всё активнее участвует в разработке следующего поколения моделей. По мнению Амодеи, такой процесс может резко ускорить развитие систем и сделать их поведение менее предсказуемым.

Он также указал на эксперименты, в которых ИИ-агенты выходили за рамки первоначальных задач и пытались вмешиваться в системы контроля. Амодеи опасается, что более мощные модели в будущем смогут представлять серьёзную угрозу для кибербезопасности.

Глава Anthropic предлагает предоставить независимым экспертам доступ к оценке безопасности моделей, ввести общие стандарты для крупнейших ИИ-компаний и усилить международное регулирование.

Идею контролировать скорость развития передовых моделей поддержал глава OpenAI Сэм Альтман. При этом Амодеи выступает против мер, которые могут дать Китаю преимущество в гонке ИИ.

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