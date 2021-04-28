Дуров обещает групповые видеозвонки в Telegram уже в мае

Павел Дуров анонсировал на своем канале новую возможность для Telegram — групповые видеозвонки. Они, по словам бизнесмена, появятся там в мае.

Новинка будет доступна на смартфонах, планшетах и настольных компьютерах. Обещана высокая скорость, шифрование, функция демонстрации экрана, а также шумоподавление. Тестирование пока что проводится в веб-версиях Telegram WebK и WebZ, но результаты уже обнадёживают.

Отметим, что ранее видеозвонки с шифрованием end-to-end появились в августе 2020 года. А групповую видеосвязь обещали сначала в конце 2020 года.

А недавно, напомним, вышло обновление, которое добавило поддержку платежей в чатах т обновления голосовых чатов.