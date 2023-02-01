Доступный Poco X5 Pro 5G получит камеру 108 Мп

Через несколько дней Poco представит для Индии и других мировых рынков серию Poco X5. Новинки покажут уже 6 февраля.

Первыми выпустят Poco X5 5G и Poco X5 Pro 5G. Сейчас подтвердились характеристики, производительность и стоимость Pro-версии.

Так X5 Pro 5G получит процессор Snapdragon 778G. Смартфон уже протестировали в AnTuTu, там он набрал 545 093 баллов. Бренд Poco сравнивают такую производительность с устройствами на чипе MediaTek Dimensity 1080 (к примеру, на нем работают Realme 10 Pro и серия Redmi Note 12 Pro).

Дисплеем послужит Xfinity AMOLED с частотой 120 Гц., основная камера будет 108-мегапиксельная.

Стоимость Poco X5 5G для среднего сегмента вполне доступная — $306 за версию с 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти. Его продажи начнутся уже 11 февраля.