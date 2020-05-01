Доступный Honor Play 4 появился на качественных рендерах

Через несколько дней, а если быть точнее, то 3 июня, представители бренда Honor должны представить несколько новых смартфонов с поддержкой технологии 5G. Если верить ранним утечкам, то модель Honor Play 4 Pro, которая является старшей в новой линейке, получит чипсет Kirin 990 5G, а также камеру с лидаром.

А вот о младшей модели – Honor Play 4, известно куда более фактов. Ведь согласно данным, она уже попала в базу данных ресурса TENAA. Итак, на данный момент известно, что Honor Play 4 – это смартфон прямо-таки с огромным дисплеем с не самым емким аккумулятором. Также стоит отметить наличие квадрокамеры.

Совсем недавно в сети появились изображения этого девайса, причем, официальные. Эти изображения подтверждают наличие камеры с четырьмя модулями, главный из которых получил разрешение 64 МП. Также мы видим на утекшем изображении дактилоскопический сканер сбоку, панель IPS и три цвета корпуса: стандартный черный, синий, а также перламутровый.

Что касается технических особенностей, то модель Honor Play 4, также как и старший собрат получит поддержку популярной ныне технологии 5G. А вот о наличии чипсета Kirin 990 5G речи не идет. Скорее всего, в основу девайса будет положен чипсет MediaTek Dimensity 800.