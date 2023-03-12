Доступный Google Pixel 7a показали на живом фото

Доступный Pixel 7a появился на живых фото. Смартфон среднего сегмента от Google должны представить весной на мероприятии I/O 2023.

Новинка, как и ожидалось, внешне будет похожа на базовый Pixel 7.

Предполагается, что Pixel 7a получит 6,1-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD и кадровой частотой 90 Гц. Процессором послужит фирменный Tensor G2. Основная камера двойная: 64 + 12 Мп. Также будет 5-ваттная беcпроводная зарядка, накопитель формата UFS 3.1 и Android 13 из коробки.