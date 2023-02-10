Доступные наушники realme Buds Air 3S с AI шумоподавлением вышли в России

Бренд realme объявил о начале продаж в России новых беспроводных наушников realme Buds Air 3S с исключительным звучанием. Новые наушники оснащены 11-мм тройным титановым бас-драйвером с силиконовой диафрагмой, которые по словам производителя, обеспечивают глубокий и высококачественный звук на всех частотах.

Особенностью realme Buds Air 3S является наличие 4-х микрофонов с технологией формирования звукового луча и AI-алгоритмами шумоподавления. Они блокируют шумы извне и делают воспроизведение музыки более качественным в повседневных условиях – на улице, в метро, в торговом центре и в кафе. Кроме того, устройство обладает защитой по стандарту IPX5. Также, наушники поддерживают стереозвук Dolby Atmos, который позволяет легко переключаться между музыкальным и игровым режимами.

Ответ на звонок можно контролировать с помощью сенсоров, а настройку наушников можно выполнять в приложении Realme Link. Новое поколение Bluetooth 5.3 должно обеспечить низкое энергопотребление и стабильное соединение. Наушники могут работать в режиме воспроизведения музыки до 7 часов, в режиме разговора – до 4 часов. Десятиминутная зарядка дает 5 часов воспроизведения. Общее время автономной работы (вместе с кейсом) — 30 часов.

Как заявляют в realme, наушники обладают трендовым и изящным дизайном, вдохновленным музыкальной шкатулкой. Кейс имеет прозрачную крышку и скругленные края. Основа корпуса имеет покрытие, а нанесенное с помощью технологии вакуумной металлизации.

Новые беспроводные наушники realme Buds Air 3S доступны для покупки в черном и белом цветах по цене от 2 990 рублей.