Doritos создал ИИ, заглушающий хруст чипсов

Бренд Doritos запустил нейросеть под названием Doritos Silent («Бесшумный Doritos») с функцией шумоподавления. Эта технология позволяет подавить звук хруста чипсов в режиме реального времени.

Новинка может стать находкой для игроков, которые предпочитают перекусывать во время игрового процесса и при этом не хотят беспокоить своих тиммейтов. Разработка новой технологии заняла полгода, а для обучения нейросети использовались данные с 5 тыс. хрустящих чипсов.

Решение о создании Doritos Silent было принято на основе исследования. Опрос показал, что 46% игроков в Великобритании раздражают звуки, которые издают люди за едой. В США 30% респондентов считают, что это мешает им концентрироваться на игре.