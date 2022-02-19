Новый альбом Канье Уэста не выйдет в Apple Music и Spotify

Популярный рэпер Канье Уэст рассказал о своём недовольстве стриминговыми сервисами Apple Music, Spotify и YouTube Music. Он назвал их жадными и отметил, что альбом «Donda 2» выйдет на его собственной платформе. Об этом он рассказал в Instagram.

По словам Канье, альбом «Donda 2» будет доступен только на устройстве Stem Player, стоимостью $200. Своё высказывание он объясняет тем, что исполнители «получают всего 12% денег, которые зарабатывает индустрия», и «пришло время освободить музыку от гнетущей системы».

Кроме того, подобные заявления от Канье Уэста были в 2016 году. Тогда он заявил, что альбом «The Life of Pablo» никогда не появится в Apple Music, но через месяц он изменил своё решение.

Релиз альбома Donda 2 должен состояться 22 февраля.

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