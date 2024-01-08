Apple интегрирует ИИ в Apple Music и другие основные приложения в iOS 18

Компания Apple готовится анонсировать серию инструментов на основе искусственного интеллекта (ИИ) для iOS 18 и других операционных систем на конференции WWDC 2024. Об этом рассказал обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

По его словам, Apple с начала прошлого года тестирует свою большую языковую модель «Ajax», которую планируется внедрить в основные приложения, например, Pages и Keynote. При этом среда разработки Xcod получит возможность использовать ИИ для помощи в написании кода.

Отмечается, что компания также рассматривает возможность интеграции ИИ в Apple Music для автоматизации создания плейлистов, а также использования этой технологии для устранения проблем в AppleCare и улучшения Siri.

Тем не менее, по мнению Гурмана, полная масштабная интеграция ИИ в продукты Apple произойдет не раньше 2025 года, то есть, вероятно, не все подобные улучшения появятся после непосредственного релиза iOS 18.