Apple Music назвал 10 лучших музыкальных альбомов в истории

Apple Music опубликовал список из 100 лучших музыкальных альбомов всех времён. На первой строчке оказался альбом Лорин Хилл «The Miseducation of Lauryn Hill», который в редакции Apple Music назвали «сокрушительно мощной работой», ставшей «образцом музыкальности, поэтичности и творческой честности».
На втором месте разместился альбом «Thriller» Майкла Джексона, который считается пластинкой, задавшей направление развития всей поп-музыки. Третье место занимает «Abbey Road» группы The Beatles.
В топ-10 также вошли:
- Prince & The Revolution — «Purple Rain»
- Frank Ocean— «Blonde»
- Stevie Wonder — «Songs in the Key of Life»
- Kendrick Lamar — 2good kid, m.A.A.d city» (Deluxe Version)
- Amy Winehouse —«Back to Black»
- Nirvana — «Nevermind»
- Beyoncé — «Lemonade»
Полный список 100 лучших альбомов доступен на сайте Apple Music.
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