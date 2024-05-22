Apple Music назвал 10 лучших музыкальных альбомов в истории

Apple Music опубликовал список из 100 лучших музыкальных альбомов всех времён. На первой строчке оказался альбом Лорин Хилл «The Miseducation of Lauryn Hill», который в редакции Apple Music назвали «сокрушительно мощной работой», ставшей «образцом музыкальности, поэтичности и творческой честности».

На втором месте разместился альбом «Thriller» Майкла Джексона, который считается пластинкой, задавшей направление развития всей поп-музыки. Третье место занимает «Abbey Road» группы The Beatles.

В топ-10 также вошли:

Prince & The Revolution — «Purple Rain»

Frank Ocean— «Blonde»

Stevie Wonder — «Songs in the Key of Life»

Kendrick Lamar — 2good kid, m.A.A.d city» (Deluxe Version)

Amy Winehouse —«Back to Black»

Nirvana — «Nevermind»

Beyoncé — «Lemonade»

Полный список 100 лучших альбомов доступен на сайте Apple Music.