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Apple Music назвал 10 лучших музыкальных альбомов в истории

Apple Music опубликовал список из 100 лучших музыкальных альбомов всех времён. На первой строчке оказался альбом Лорин Хилл «The Miseducation of Lauryn Hill», который в редакции Apple Music назвали «сокрушительно мощной работой», ставшей «образцом музыкальности, поэтичности и творческой честности».

На втором месте разместился альбом «Thriller» Майкла Джексона, который считается пластинкой, задавшей направление развития всей поп-музыки. Третье место занимает «Abbey Road» группы The Beatles.

В топ-10 также вошли:

  • Prince & The Revolution — «Purple Rain»
  • Frank Ocean— «Blonde»
  • Stevie Wonder — «Songs in the Key of Life»
  • Kendrick Lamar — 2good kid, m.A.A.d city» (Deluxe Version)
  • Amy Winehouse —«Back to Black»
  • Nirvana — «Nevermind»
  • Beyoncé — «Lemonade»

Полный список 100 лучших альбомов доступен на сайте Apple Music.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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