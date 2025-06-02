Half-Life 3 могут анонсировать уже на этой неделе

На официальной странице премии The Game Awards в соцсети X появился пост, посвященный 19-летию выхода Half-Life 2: Episode One. Это мгновенно вызвало волну обсуждений о предстоящем анонсе Half-Life 3.

Учитывая, что основатель The Game Awards Джефф Кили будет вести Summer Game Fest 2025, фанаты считают, что Half-Life 3 могут анонсировать на предстоящей выставке, которая стартует 6 июня.

Кроме того, геймдизайнер Alessandro из Revise Entertainment опубликовал постер Half-Life 3 и написал: «Проснитесь, мистер Фримен, и оглянитесь вокруг». Интерес подогревает и тот факт, что в прошлом некоторые инсайдеры уже намекали на появление новостей о Half-Life 3 летом 2025 года.



