Гейб Ньюэлл подтвердил — Valve действительно создавала Half-Life 3

Компания Valve за многие годы научилась отмалчиваться и не говорить ничего конкретного. И потому свежее интервью Гейба Ньюэлла произвело эффект взорвавшейся бомбы. Ведь, как оказалось, компания действительно работала над Half-Life 3.

Сейчас мы работаем над разными вещами. Но есть проблема, с которой мы постоянно сталкиваемся: если рассказать что-то о проекте на ранних этапах, а потом поменять планы, люди разозлятся сильнее, чем если бы мы ничего не говорили. Мы пару раз начинали разработку Half-Life 3, но сворачивали её, потому что либо игра выходила недостаточно интересной, либо мы заходили в тупик, пытаясь решить интересные нам проблемы. глава Valve Гейб Ньюэлл

Таким образом, компания не сидела, сложа руки, а пыталась создать нечто особенное. Пока не вышло.

Отметим, что Ньюэлл также упомянул Half-Life: Alyx. Он заявил, что идея поработать над серией в совокупности с VR очень воодушевила сотрудников, хотя никаких анонсов пока что не последовало.