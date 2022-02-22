Sony показала шлем PlayStation VR 2

Компания Sony опубликовала официальные изображения шлема виртуальной реальности PlayStation VR2. Новинка выполнена в белом цвете и имеет округлую форму, как и контроллеры. В компании заявили, что ещё при создании консоли PS5 уже размышляли над дизайном шлема.

В корпорации отмечают, что новинка спроектирована так, чтобы быть удобной. Её вес распределяется равномерно, а закреплять шлем на голове стало ещё проще. Он стал гораздо легче первой модели.

Помимо этого, можно настраивать расстояние линз и другие показатели для повышения комфорта.

Также компания подтвердила, что шлем получит OLED-дисплеи с разрешением 4K и поддержкой HDR, систему отслеживания взгляда и виброотдачу. При этом все данные будут передаваться через один кабель USB-C.

Сроки пока не названы, но, многие ожидают релиз шлема в этом году.

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