Nvidia закрывает офис в России

Российское подразделение Nvidia закроется до конца октября. Основной причиной указывается «невозможность обеспечить эффективную работу сотрудников». Пишет Forbes со ссылкой на представителя компании.

Сейчас в компании работают 240 сотрудников и преимущественно это инженеры. Сотрудникам могут продолжить работу в компании, но в других странах или расторгнуть контракт по соглашению сторон с выплатой выходного пособия.

Офис Nvidia в России начал свою работу в 2003 году. В марте 2022 года компания приостановила продажи своей продукции в РФ.

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