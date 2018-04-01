Для Windows 7 вышло дополнительное обновление

Microsoft сдержала своё обещание и выпустила дополнительное обновление для операционной системы Windows 7. Апдейт исправляет проблему тёмного экрана, которая появилась после выхода финального обновления.

Поддержка Windows 7 закончилась ещё 14 февраля 2020 года. Дополнительную поддержку могут приобрести только коммерческие компании на платной основе.

Каталог Центра обновления Майкрософт

Новое обновление Windows 7 под номером KB4539602 исправляет проблему с чёрным рабочим столом. Апдейт можно установить вручную из центра обновлений Windows.

Microsoft отмечает, что обновление предназначено для систем Windows 7 SP1 и Server 2008 R2 SP1. Ничего нового в нём ждать не стоит, только исправление проблемных рабочих столов.