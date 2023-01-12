Для Windows 11 вышли новые версии Apple Music, Apple TV и Apple Devices

Компания Apple выпустила новые приложения для Windows 11. В их числе есть Apple Music, Apple TV и Apple Devices, последнее заменяет iTunes.

Сами программы построены на новой платформе и куда быстрее работают, чем предыдущие версии. Функционально они аналогичны версиям для macOS, разница только в дизайне и некоторых мелочах.

К примеру, Apple Music для Windows 11 полностью копируют версию для macOS, только не показывает тексты песен. Слушать же музыку можно точно также.

Apple TV позволяет смотреть любой контент, в том числе в разрешении 4K HDR. Поддерживается весь контент, который есть в сервисе.

А приложение Apple Devices позволяет создавать резервные копии устройств и восстанавливать прошивку. Ранее это делали с помощью iTunes.

При этом все программы работают исключительно с Windows 11 и поддерживают тёмные темы оформления. При установке приложений iTunes автоматически отключается. В будущем обещают выпустить обновление iTunes, чтобы воспроизводить аудиокниги и подкасты, но даты пока нет.