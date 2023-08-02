Для Minecraft вышло дополнение про Черепашек-ниндзя

Уникальное DLC уже доступно для Minecraft и оно приурочено к выходу мультфильма «Погром мутантов». Несмотря на новый образом «черепашек» в 2023 году, дополнение добавляет в игру персонажей из «Черепашки-ниндзя», которые впервые появились в популярном мультсериале 1980-х годов.

В DLC игроки получат доступ к четырём культовым черепашкам-ниндзя, новые локации, включая их дом и Измерение X. Также добавляется 16 различных скинов, среди которых есть персонажи из мультфильма «Погром мутантов».

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