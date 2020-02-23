DJI представила Mavic Air 2

DJI выпустила новый компактный дрон Mavic Air 2, который стал приемником Mavic Air первого поколения.

Новинка получила 1/2-дюймовый датчик с разрешением 48 МП и возможностью съёмки видео в формате 4К со скоростью 60 кадров в секунду, HDR видео на скорости 30 к/с и скоростной режим 240 к/с на 1080p, а также производить замедленную съемку в 8K.

Максимальная рабочая дистанция Mavic Air 2 составляет 10 км с передачей видео в разрешении 1080p. В режиме “спорт” модель развивает скорость до 68 км/ч.

Для безопасности дрон автоматически переключается между частотами 2.4/5.8 ГГц для выбора наименее загруженных диапазонов. Время одного полёта составляет 34 минуты.

Стоимость Mavic Air 2 составляет $799.