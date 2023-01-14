Дизайнер показал дизайн iPhone 15 Pro Max в титановом корпусе и USB-C

Дизайнер Антонио Де Роса продемонстрировал своё видение на будущий iPhone 15 Pro Max. Всё это он подкрепил концептуальным роликом.

На минутном видео дизайнер показал полностью новый дизайн iPhone с плоскими гранями и корпусом из титана. Также в концепте есть сенсорные кнопки, которые должен получить настоящий iPhone 15 Pro и порт для зарядки Thunderbolt 4 (USB-C).

Навряд ли мы что-то из этого увидим в реальной жизни и не всем такой вид смартфона придётся по вкусу.