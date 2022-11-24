Топовый iPhone 15 может получить сенсорные кнопки с 3D Touch

Компания Cirrus Logic, которая выпускает системные платы для iPhone, косвенно подтвердила наличие сенсорных кнопок у iPhone 15 Pro. Они должны заменить физические кнопки по регулированию громкости и включения устройства.

По информации источника, новые смартфоны Apple получат кнопки с технологией 3D Touch. На это указывают планы компании вывести на рынок в 2023 году новый компонент HPMS для смартфонов. Дело в том, что HPMS относится к высокопроизводительным микросхемам смешанных сигналов, которые включают тактильные драйверы для Taptic Engine в iPhone.

По словам генерального директора Cirrus Logic Джона Форсайта, эти компоненты должны появиться до середины 2023 года, а значит до выхода iPhone 15 Pro в сентябре 2023 года.

Таким образом, боковые кнопки новых iPhone 15 Pro будут оснащены микромоторами Taptic Engine, чтобы имитировать нажатие сенсорных кнопок. Это должно быть хорошо знакомо владельцам iPhone 7 и iPhone 8.