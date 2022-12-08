Дизайн Tecno Phantom X2 сравнили вживую с флагманами Apple, Xiaomi и Samsung

Вчера состоялся релиз флагманских смартфонов Tecno Phantom X2 и X2 Pro, которые среди прочего, выделяются своими камерами и первым в мире выдвижным объективом. Однако никто не мог пройти мимо их нелепой основной камеры, которая разместилась практически на весь задний корпус.

Один из инсайдеров под ником Ice Universe решил сравнить Phantom X2 с флагманами конкурентов, как iPhone 14 Pro Max, Vivo X90 Pro+, Samsung Galaxy S22 Ultra и Xiaomi 12S Ultra.

Надо отметить, что в реальной жизни смартфон выглядит довольно странно, но может кому-то и понравится такая модель? Всё это покажет время и статистика по продажам.