Tecno показала смартфоны Phantom X2 с первым в мире выдвижным портретным объективом

В Дубае состоялась презентация новых устройств бренда Tecno, где показали новые смартфоны и ноутбуки.

В линейке смартфонов пополнение премиальными моделями — Phantom X2 и Phantom X2 Pro. Они оба построены на базе новейшего процессора MediaTek Dimensity 9000 c 5G-модемом, оснащены до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти типа UFS 3.1.

У модели Phantom X2 Pro есть выдвижной портретный объектив — первый в мире. Это 50-мегапиксельный сенсор с 2,5-кратсным оптическим увеличением диафрагмой f/1,49 и фокусным расстоянием 65 мм. Есть также основная камера на 50 МП и широкоугольная на 13 МП. Задняя панель выполнена из биоразлагаемых материалов.

У обычной версии Phantom X2 есть основная камера на 64 МП и «ширик» на 13 МП. В обеих моделях используются аккумуляторы на 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт.

Что касается ноутбука Megabook S1, то он получил процессор Intel Core i7-1260P, у модели Megabook T1 есть CPU Intel 10-го поколения, 12/16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ или 1 ТБ. Толщина корпуса составляет 14,8 мм, а вес — 1,45 кг.

Ожидается, что в России смартфон Phantom X2 и ноутбук Megabook T1 появятся в этом году, а Phantom X2 Pro и ноутбук S1 — в начале 2023 года. Цены для России пока не объявлены, а вот международные уже есть. Они выглядят так:

Tecno Phantom X2 — 719 долларов (~45 200 рублей);

Tecno Phantom X2 Pro — 932 доллара (~58 600 рублей);

Tecno Megabook S1 16+512 ГБ — 1499 долларов (~94 300 рублей);

Tecno Megabook S1 16 ГБ + 1 ТБ — 1599 долларов (~100 600 рублей).

Очевидно, что российские ценники будут зависеть от типа импорта — полноценный или параллельный.