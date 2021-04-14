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Новости

Дизайн iPhone 13 Pro рассекречен задолго до презентации

В сети появились новые рендеры iPhone 13 Pro, которые сделаны на основе чертежей и других утечек. Они оказывают, что новинка мало чем отличается от iPhone 11 Pro и 12 Pro.

Смартфон получит аналогичный дизайн камеры, а вот монобровь на экране всё-таки уменьшится. В Apple изменили расположение разговорного динамика и компоновку фронтальной камеры. Также изменились расположения Face ID и других датчиков.

  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro

Диагональ дисплея тоже не изменилась, хотя теперь экран будет поддерживать частоту до 120 Гц и режим Always-On в заблокированном состоянии. Кроме того, новинка получит новые процессоры A15 и 6 ГБ оперативной памяти.

Как ожидается, новинку покажут в сентябре, но даты релиза и цены пока нет.

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Источник:
91Mobiles
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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