Discord замедляет работу некоторых видеокарт GeForce

Discord, который особой популярностью пользуется у геймеров, замедляет работу некоторых видеокарт GeForce. Об этом заявили представители NVIDIA в официальном блоге компании.

Дело в том, что в конце января 2023 года владельцы некоторых видеокарт NVIDIA начали жаловаться на баг, из-за которого частота памяти графических ускорителей снижалась на несколько сотен МГц при открытой программе Discord. Всего проблема затронула около сотни пользователей.

До и после запуска Discrord

Сама NVIDIA заявила, что такое наблюдается среди пользователей Discord из-за последнего обновления программы. Какие именно карты сталкиваются с проблемой конкретно неизвестно, но компания уже работает над её исправлением.

Пока NVIDIA предложила временное решение, чтобы Discord не замедлял работу видеокарты. Для этого необходимо вручную отредактировать файл профиля GeForce 3D. Подробная инструкция опубликована на официальном сайте.