DiHouse приобретает российский бизнес ELARI

Компания diHouse, входящая в группу ЛАНИТ, приобретает российский бизнес ELARI. ELARI — международный производитель электроники с представительством в более чем 20 странах и лидер в носимой электронике для детей.

Стороны объявили о выделении российского бизнеса ELARI в новую компанию, контролируемую diHouse. Новая компания ELARI IT, будет заниматься разработкой и поддержкой продукции и программного обеспечения для рынка России и Беларуси. Тем временем diHouse станет эксклюзивным дистрибутором продукции ELARI в этих странах.

Генеральным директором новой российской компании ELARI IT назначен Антон Бадаев, который руководил продуктовой разработкой в московском офисе ELARI. Йосеф Закс, основатель и управляющий директор ELARI International, останется в совете директоров ELARI IT и будет советником компании diHouse.

В рамках сделки ELARI передаст практически всю команду российского офиса и интеллектуальную собственность (торговую марку ELARI для России и Беларуси, приложения, серверное ПО и др.) для независимого использования и развития на этих рынках. Финансовые условия сделки не разглашаются.