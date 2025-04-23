Илон Маск сократит участие в администрации Трампа на фоне падения прибыли Tesla

На фоне падения финансовых показателей Tesla Илон Маск пообещал сосредоточиться на управлении своими компаниями и «значительно сократить» участие в работе Департамента эффективности государственного управления (DOGE), которым он руководит в администрации Дональда Трампа. Об этом заявил Маск на встрече с инвесторами, отметив, что с мая будет тратить на деятельность в DOGE лишь один-два дня в неделю.

Tesla отчиталась о снижении квартальной выручки на 9% и падении прибыли с $1,39 млрд до $409 млн. Продажи автомобилей упали на 20%. Компания объяснила результаты модернизацией заводов и обострением торговой войны.

В то же время аналитики указывают на политическую активность Маска: его действия на посту главы DOGE вызвали волну протестов, судебные иски и падение спроса, особенно в Европе.

Маск подтвердил, что останется в департаменте до конца срока Трампа, но заявил, что основная задача по формированию команды и взаимодействию с правительством уже выполнена.