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Илон Маск сократит участие в администрации Трампа на фоне падения прибыли Tesla

Маск решил сократить свою занятость в госструктурах и вернуться к активному управлению бизнесом.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 09:23

На фоне падения финансовых показателей Tesla Илон Маск пообещал сосредоточиться на управлении своими компаниями и «значительно сократить» участие в работе Департамента эффективности государственного управления (DOGE), которым он руководит в администрации Дональда Трампа. Об этом заявил Маск на встрече с инвесторами, отметив, что с мая будет тратить на деятельность в DOGE лишь один-два дня в неделю.

Tesla отчиталась о снижении квартальной выручки на 9% и падении прибыли с $1,39 млрд до $409 млн. Продажи автомобилей упали на 20%. Компания объяснила результаты модернизацией заводов и обострением торговой войны.

В то же время аналитики указывают на политическую активность Маска: его действия на посту главы DOGE вызвали волну протестов, судебные иски и падение спроса, особенно в Европе.

Маск подтвердил, что останется в департаменте до конца срока Трампа, но заявил, что основная задача по формированию команды и взаимодействию с правительством уже выполнена.

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Источник:
The GEEK, RollingStone
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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