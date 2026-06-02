GoPro может уйти с рынка после падения продаж и сокращений

Производитель экшен-камер GoPro может быть продан или объединён с другой компанией. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией внутри компании.

GoPro столкнулась сразу с несколькими проблемами: снижением продаж, ростом цен на память и финансовыми трудностями. На фоне последних новостей акции компании просели примерно на 14%.

Кроме того, GoPro уже сократила около 23% сотрудников, пытаясь снизить расходы и стабилизировать бизнес.

Компания долгое время оставалась символом рынка экшен-камер, однако в последние годы сегмент сильно изменился. Конкуренция выросла, а часть аудитории начала использовать для съёмки смартфоны и более доступные камеры от китайских брендов.

Ситуацию дополнительно осложняет общее замедление рынка электроники и рост себестоимости компонентов.

По данным источников, сейчас руководство GoPro рассматривает несколько сценариев: продажу бизнеса, поиск инвесторов или возможное слияние с другой компанией.

Официально GoPro пока не объявляла о планах закрытия, однако аналитики отмечают, что бренд переживает один из самых тяжёлых этапов за всю свою историю.