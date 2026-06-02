GoPro может уйти с рынка после падения продаж и сокращений | The GEEK
Новости

GoPro может уйти с рынка после падения продаж и сокращений

Компания столкнулась с падением выручки, ростом затрат и проблемами с долгами, из-за чего руководство рассматривает продажу бизнеса или слияние.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:45
GoPro может уйти с рынка после падения продаж и сокращений

Производитель экшен-камер GoPro может быть продан или объединён с другой компанией. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией внутри компании.

GoPro столкнулась сразу с несколькими проблемами: снижением продаж, ростом цен на память и финансовыми трудностями. На фоне последних новостей акции компании просели примерно на 14%.

Кроме того, GoPro уже сократила около 23% сотрудников, пытаясь снизить расходы и стабилизировать бизнес.

Компания долгое время оставалась символом рынка экшен-камер, однако в последние годы сегмент сильно изменился. Конкуренция выросла, а часть аудитории начала использовать для съёмки смартфоны и более доступные камеры от китайских брендов.

Ситуацию дополнительно осложняет общее замедление рынка электроники и рост себестоимости компонентов.

По данным источников, сейчас руководство GoPro рассматривает несколько сценариев: продажу бизнеса, поиск инвесторов или возможное слияние с другой компанией.

Официально GoPro пока не объявляла о планах закрытия, однако аналитики отмечают, что бренд переживает один из самых тяжёлых этапов за всю свою историю.

Обсудить

Главное по теме

Новости GoPro представила серию Mission 1 с упором на кинематографичную съёмку

8K, большой сенсор и расширенные возможности съёмки.
Новости Анонсирована экшн-камера GoPro Hero 12 Black с повышенной в 2 раза автономностью Новости Представлены три экшен-камеры GoProHero 11 Black

Похожие материалы

Бизнес Илон Маск сократит участие в администрации Трампа на фоне падения прибыли Tesla

Маск решил сократить свою занятость в госструктурах и вернуться к активному управлению бизнесом.

 Авито «Авито» запустил баннерную рекламу для профессиональных продавцов

Продвигать аккаунты теперь можно на главной странице платформы

 Бизнес Массовые увольнения в IT-подразделении «Сбера»: что происходит и почему?

В некоторых подразделениях сокращения минимальны

 Бизнес Инвесторы выкупили российский «Яндекс» у Yandex N.V.

Скидки и подборки

Лучшие браузеры для Android и iOS в 2026: чем заменить Google Chrome Чем заменить Word в 2026: 7 бесплатных альтернатив для Windows, Mac и телефона Лучшие компактные планшеты 2026: 5 моделей, которые помещаются в руку ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить 5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас

Последние новости

Яндекс представил датчик присутствия. Он понимает где находится человек Запуск 5G в России может пройти мимо владельцев iPhone iPhone 18 Pro может выйти с разной ёмкостью батареи Oppo может сделать ColorOS 17 в стиле «жидкого стекла» iOS 26 Vivo X500 Ultra может получить камеру с 10-кратным оптическим зумом Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Яндекс ТВ Станции MiniLED: премиум, который наступает на пятки старшей Pro

    Обзоры

  2. Huawei MatePad Mini: первый взгляд на планшет тоньше собственного стилуса

    Обзоры

  3. Обзор iQOO 15R: честный субфлагман или просто крепкий середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Realme 16 5G: тонкий, живучий, с зеркалом. Баловство или гениальная идея?

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

    Обзоры

  6. Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

    Обзоры
Смотреть все обзоры