Депутаты Госдумы предложили ужесточить нормы регулирования электросамокатов

Сегодня, в рамках заседания комитета по транспорту Госдумы, было вынесено предложение о введении государственных номеров и ужесточении ответственности для владельцев электросамокатов. Инициатива получила поддержку и лидера фракции “Справедливая Россия” Сергея Миронова.

Предложение связано с резким увеличением ДТП, в которых участвуют средства индивидуальной мобильности. В России уже зафиксированы 12 летальных случаев, включая трагическую гибель несовершеннолетнего. Кроме того, численность пострадавших составила 1082 человека из которых 432 — дети до 16 лет.

Эксперты также отмечают важность этой инициативы и подчеркивают, что в регулирование необходимо включить исключительно средства индивидуальной мобильности для взрослых, исключая детские самокаты из данного списка.

Напомним, что с элеткросамокатами уже начали бороться в Европе. С сентября они полностью запрещены на территории Парижа.