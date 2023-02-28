Демо Atomic Heart 2018 года сравнили с финальной версией

YouTube-канал Dan Allen Gaming опубликовал видео в котором сравнивают кадры демо-версии Atomic Heart 2018 года и релизной версии.

Стоит отметить, что в 2018 году игра уже сформировала художественный стиль, но были заметны различные тормоза. Естественно, что сборка Atomic Heart 2023 года значительно лучше оптимизирована и претерпела ряд серьёзных изменений.

Мировой релиз Atomic Heart состоялся 21 февраля 2023 года на различных игровых платформах. Игра сразу же попала в подписку Game Pass и стала самым успешным релизом на Xbox среди всех игр, которые вышли в 2023 году.