«Альфа-Банк» запустил карту с наличием бензина на АЗС

«Альфа-Банк» запустил карту с информацией о наличии бензина на российских АЗС. Сервис уже доступен в веб-версии и охватывает более 21 тысячи заправок по стране.

На карте можно отфильтровать станции, где с высокой вероятностью есть нужный вид топлива. Для формирования данных банк использует информацию от партнёров, операторов фискальных данных, POS-терминалов на АЗС и других источников.

В компании также сообщили, что в ближайшее время сервис появится в разделе «Альфа-Заправки» мобильного приложения.

«Альфа-Банк» стал уже четвёртой компанией, запустившей подобный сервис за последний месяц. В начале июля карту с информацией о наличии бензина начал тестировать «Яндекс», позже аналогичные решения появились у «Т-Банка» и «Сбера». Они используют обезличенные данные о транзакциях своих клиентов на автозаправках.

Появление сразу нескольких таких сервисов связано с периодическими перебоями в поставках топлива в отдельных регионах. Банки и ИТ-компании пытаются помочь водителям быстрее находить АЗС, где нужный бензин ещё есть.