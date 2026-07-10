В сеть утекли цены на всю линейку Google Pixel 11

В сеть утекли предполагаемые цены всей линейки Google Pixel 11. По данным инсайдеров, компания готовится отказаться от базовой версии с накопителем на 128 ГБ, а стартовым вариантом станет модель на 256 ГБ.
Согласно утечке, цены будут следующими:
Google Pixel 11
- 256 ГБ — €999;
- 512 ГБ — €1129.
Google Pixel 11 Pro
- 256 ГБ — €1199;
- 512 ГБ — €1329;
- 1 ТБ — €1589.
Google Pixel 11 Pro XL
- 256 ГБ — €1399;
- 512 ГБ — €1529;
- 1 ТБ — €1789.
Google Pixel 11 Pro Fold
- 256 ГБ — €1999;
- 512 ГБ — €2129;
- 1 ТБ — €2389.
Если информация подтвердится, стоимость новых смартфонов окажется выше, чем у предыдущего поколения. При этом покупатели получат вдвое больше встроенной памяти уже в базовой версии.
Официальная презентация линейки Google Pixel 11 состоится 12 августа на мероприятии Made by Google. Тогда же компания раскроет окончательные характеристики, цены и сроки начала продаж.