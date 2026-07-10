В сеть утекли цены на всю линейку Google Pixel 11
Новости

В сеть утекли цены на всю линейку Google Pixel 11

Если утечка подтвердится, базовая версия смартфона впервые лишится модификации со 128 ГБ.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 03:47
В сеть утекли цены на всю линейку Google Pixel 11

В сеть утекли предполагаемые цены всей линейки Google Pixel 11. По данным инсайдеров, компания готовится отказаться от базовой версии с накопителем на 128 ГБ, а стартовым вариантом станет модель на 256 ГБ.

Согласно утечке, цены будут следующими:

Google Pixel 11

  • 256 ГБ — €999;
  • 512 ГБ — €1129.

Google Pixel 11 Pro

  • 256 ГБ — €1199;
  • 512 ГБ — €1329;
  • 1 ТБ — €1589.

Google Pixel 11 Pro XL

  • 256 ГБ — €1399;
  • 512 ГБ — €1529;
  • 1 ТБ — €1789.

Google Pixel 11 Pro Fold

  • 256 ГБ — €1999;
  • 512 ГБ — €2129;
  • 1 ТБ — €2389.

Если информация подтвердится, стоимость новых смартфонов окажется выше, чем у предыдущего поколения. При этом покупатели получат вдвое больше встроенной памяти уже в базовой версии.

Официальная презентация линейки Google Pixel 11 состоится 12 августа на мероприятии Made by Google. Тогда же компания раскроет окончательные характеристики, цены и сроки начала продаж.

Обсудить

Главное по теме

Новости Смартфоны Pixel начали получать июльский патч безопасности

Pixel 6 и новее получили июльское обновление Android.
Новости Разблокировка по лицу на Android оказалась небезопасной Новости Google представила специальный Pixel 10a с эксклюзивным дизайном

Похожие материалы

Nothing Nothing представила бюджетный Phone (4b) с дизайном в стиле CMF

Модель получила OLED-экран 120 Гц, чип Snapdragon 6 Gen 4, две основные камеры и небольшой светодиодный блок Glyph…

 Apple iPhone 17 стал самым популярным смартфоном в России

Он занял первое место как по количеству проданных устройств, так и по объёму продаж в деньгах.

 Apple Складной iPhone Ultra может выйти позже iPhone 18 Pro

Первый складной iPhone может повторить сценарий iPhone X.

 Samsung Galaxy S27 Pro и S27 Ultra приписывают новую селфи-камеру

Камеры наконец-то обновятся.

Скидки и подборки

Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS: чем заменить Google Chrome Отказываемся от Word: 7 бесплатных альтернатив для Windows, Mac и телефона Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить

Последние новости

OpenAI выпустила GPT-5.6 для всех пользователей Три спорных изменения iPhone 18 Pro, которые могут не понравиться пользователям iPhone 18 Pro Max может подорожать на $200 «Сбер» запустил карту с наличием бензина на АЗС Алиса теперь может смотреть через умные камеры Яндекса Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HEALBE GoBe U: браслет для тех, кто устал считать калории вручную

    Обзоры

  2. Обзор Amazfit Bip Max: AMOLED на 3000 нит, GPS и до 20 дней работы за минимум денег

    Обзоры

  3. Обзор BukaTech Alan: автохолодильник на 8 литров для тех, кто устал от тёплой воды в дороге

    Обзоры

  4. Обзор realme C100x: зарядил и забыл на пару дней

    Обзоры

  5. Soundcore Space 2: обзор наушников с шумодавом и автономностью на неделю

    Обзоры

  6. Обзор HUAWEI MatePad Mini: похоже, у iPad mini проблемы

    Обзоры
Смотреть все обзоры