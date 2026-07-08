Карта топлива от «Яндекса» стала доступна всем пользователям

«Яндекс» открыл доступ к карте, на которой можно посмотреть наличие топлива на заправках. Найти её можно в приложении «Яндекс Заправки» или в «Яндекс Go» в разделе «Заправки» через кнопку «Топливо на АЗС».

Карта работает по всей России. Пользователи могут посмотреть АЗС, где недавно фиксировались заправки, выбрать нужный тип топлива и проверить, есть ли на станции очередь.

Скриншот The GEEK

Данные о наличии топлива «Яндекс» собирает из нескольких источников: «Карт», заказов в «Заправках», опросов водителей и собственных алгоритмов, похожих на те, что используются для оценки пробок.

Информация об очередях пока доступна только в Москве и Санкт-Петербурге. В других городах функцию планируют запустить в ближайшие недели.

Ранее похожую карту АЗС с прогнозом наличия бензина запустил «Т-Банк».