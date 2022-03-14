Складной Vivo X Fold появился на живом фото

Компания Vivo, поддавшись общему тренду, работает над своим складным смартфоном. Сейчас Vivo X Fold засняли в китайском метро в руках инженера компании.

Не стоит забывать, что подобные утечки не всегда являются «случайными». Чаще всего это специальный ход для подогревания внимания к новинке.

На фото видно, что смартфон поместили в огромный чехол, чтобы не засветить полностью дизайн до анонса. Складки на дисплее не видно.

Ожидается, что Vivo X Fold получит 8-дюймовый складной диспплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением Quad HD+. Смартфон будет работать на базе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Также устройство получит аккумулятор емкостью 4600 мАч и поддержку быстрой 80-ваттной зарядки.

Предположительной даты выхода Vivo X Fold пока нет. Анонс может случиться в ближайшие месяцы.

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