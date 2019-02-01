Death Stranding стала доступна на PC
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Death Stranding стала доступна на PC

Геймеры не раз сталкивались с тем, что игры, предназначенные исключительно для консолей, в последствии выходили для обладателей персональных компьютеров. То же самое произошло с игрой Death Stranding, известного геймдизайнера из Японии – Хидео Кодзимы. Эту игру можно приобрести уже с 14 июля в сервисах Steam и Epic Games Store.

Death Stranding Image

Многие пользователи очень уж хотели узнать, как будет вести себя управление в компьютерном режиме. Если верить данным, то проблем с управлением нет вообще: и мышь, и клавиатура не доставляют дискомфорта в игровом процессе. Что касается особенностей игры для ПК, то здесь стоит выделить улучшенную графику, поддержку широкоформатных мониторов и режим «фотосъемки».

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