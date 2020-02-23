Опубликованы скриншоты Death Stranding для PC

Вместе с системными требованиями для PC-версии Death Stranding компании 505 Games и Kojima Production опубликовали новенький набор скриншотов для игры, которая выйдет 14 июля. И, судя по ним, в мир Сэма Бриджеса заглянет кто-то из вселенной Гордона Фримена.

Да, вы не ошиблись, в PC-версии «симулятора курьера» будут отсылки к Half-Life и Portal. Это и жёлтая «Лямбда» на грузовике, и неизвестный заказчик, который маскируется под сотрудников компании «Бриджес» и выдаёт задания на поиск кубов-компаньонов.

Пока что неизвестно, кто это и что дадут эти миссии, но в награду обещаны новые аксессуары и припасы для прохождения игры.

Помимо этого, заявлено, что PC-версия получит более высокие частоты, поддержку ультрашироких мониторов и встроенный на старте фоторежим.

Помимо этого, говорится о появлении системы защиты Denuvo, которая должна защитить игру до взлома на первых порах. Впрочем, учитывая её не лучшее качество, пока неизвестно, как долго она продержится. Не исключено, что игру добавят на торрент-треккеры уже через несколько дней после релиза.