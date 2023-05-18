Death Stranding бесплатно раздают в Epic Games Store

Epic Games Store радует своих пользователей новой раздачей — теперь можно получить бесплатно приключенческий экшен Death Stranding от Kojima Productions. Не в первый раз игра становится доступной в рамках подобной акции, ранее ее можно было получить бесплатно в декабре 2022 года.

Кроме того, Epic Games Store запустил крупную распродажу под названием «Мегараспродажа 2023». В рамках акции каждую неделю до 15 июня геймеры смогут получать в подарок знаковые видеоигры.

Изначально планировалось, что магазин будет дарить две игры одновременно (всего 8 тайтлов за время акции), однако Epic Games, по всей видимости, изменила свое решение.

Death Stranding можно забрать до вечера 25 мая. А что будет дарить магазин впоследствии — пока остается загадкой.