Доступен свежий трейлер Death Stranding на PC

Издательством 505 Games был опубликован свежий трейлер игры Death Stranding, которая должна выйти на ПК уже через две недели —14 июля. Проектом занимается компания Kojima Productions.

Ролик не привносит ничего нового в саму игру, но показывает, что она получит на компьютерах режим поддержки широкоформатных мониторов, встроенный фоторежим и большое разнообразие шапок. Будет и знаменитая шапка-хэдкраб. В самом же ролике показали Сэма Бриджеса, его младенца-ББ, а также персонажа Мадса Миккельсена.

Игра доступна для предварительного заказа в цифровых магазинах в Steam и Epic Games Store. Цена вопроса составляет 3499 рублей. За предварительный заказ можно получить эксклюзивные внутриигровые предметы.

Кроме того, на днях появилась информация, что PC-версия Death Stranding получит поддержку технологии NVIDIA DLSS 2.0. Это обеспечит улучшение графики, хотя и только на «зелёных» картах. Также отметим, что на консолях PS4 игра вышла в ноябре прошлого года и получила в основном положительные оценки от прессы и критиков. Игроки же разделились на два лагеря — одни заявляли о гениальности, другие ругали «симулятор курьера».