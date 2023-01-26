Дата выхода POCO X5 Pro рассекречена раньше срока

На днях бренд POCO запустил в Индии промо-кампанию новой доступной линейки POCO X5. Пока в официальных аккаунтах выкладывают тизеры без конкретных данных, инсайдеры в Twitter опубликовали официальный плакат с изображением смартфона и датой его выхода.

Согласно опубликованному изображению анонс смартфона состоится 6 февраля за день до презентации глобальных версий OnePlus 11, OnePlus 11R, OnePlus Pad и OnePlus Buds Pro.

Ранее в сети появилась распаковка POCO X5 Pro и по всей видимости нас ждёт ребрендинг уже знакомого Redmi Note 12 Pro Speed Edition. Интересно будет узнать стоимость, которая должна будет остаться на уровне китайского ценника.