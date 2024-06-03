Дата презентации и рендеры складного Magic V Flip от Honor

Компания Honor утвердила дату презентации раскладного смартфона Magic V Flip на рынке Китая — 13 июня в 14:30 по Москве. Но уже сейчас на официальном сайте доступна страница для предварительного бронирования, а в сети оказались некоторые слитые характеристики и цветовые варианты устройства.

Honor Magic V Flip получит три конфигурации: на 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 12/1024 ГБ. Цветовых решений ровно такое же количество: Iris Black, Champagne Pink и Camellia White. Процессор остается в тайне, но, по некоторым слухам, в смартфоне появится 2-ячейный аккумулятор емкостью в 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт.

Об остальных характеристиках можно судить только по слитым рендерам. В верхнем углу камера на 50 Мп с апертурой f/1.9 и поддержкой OIS, а чуть ниже — вторая камера без опознавательных знаков. На боковой стороне Magic V Flip сканер отпечатков пальцев, а на нижней — слот SIM-карты, USB-C и динамики.