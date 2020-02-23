Цена Xbox Series X может составить 44 000 рублей
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Новости

Цена Xbox Series X может составить 44 000 рублей

Стоимость новой консоли Xbox Series X может составить около $600 или 44 тысячи рублей по текущему курсу. Сообщает один из пользователей зарубежного портала lowcygier.pl, который представился сотрудником одного из крупных сетевых магазинов электроники.

  • Xbox Cena

Напомню, что глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил, что дата выхода консоли состоится в конце 2020 года и никаких переносов из-за коронавируса не будет. Производство в Китае удалось восстановить и оно возвращается на прежний уровень.

В марте Microsoft опубликовала характеристики Xbox Series X. Уже известно, что консоль оснастили 16 ГБ оперативной памяти и памятью SSD NVME на 1 ТБ.

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