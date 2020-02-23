Цена Xbox Series X может составить 44 000 рублей

Стоимость новой консоли Xbox Series X может составить около $600 или 44 тысячи рублей по текущему курсу. Сообщает один из пользователей зарубежного портала lowcygier.pl, который представился сотрудником одного из крупных сетевых магазинов электроники.

Напомню, что глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил, что дата выхода консоли состоится в конце 2020 года и никаких переносов из-за коронавируса не будет. Производство в Китае удалось восстановить и оно возвращается на прежний уровень.

В марте Microsoft опубликовала характеристики Xbox Series X. Уже известно, что консоль оснастили 16 ГБ оперативной памяти и памятью SSD NVME на 1 ТБ.