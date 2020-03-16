Microsoft раскрыла спецификации Xbox Series X

Microsoft опубликовала в корпоративном блоге спецификации консоли Xbox Series X. Новинка получит 16 ГБ GDDR6 и SSD NVME на 1 терабайт.

Основное разрешение для игр рассчитано на 4К и 60 FPS, а в шутерах количество кадров в секунду будет доходить до 120. Тут разработчики будут принимать решение сами и выбирать, каком им подходит больше для проекта.

В качестве примера была приведена Gears 5 в разрешении 4К и 60 fps на максимальных настройках. Разработчики обратили внимание на увеличенное количество частиц, контактные тени и растительность, которые делают игру более реалистичной. Также разработчики тестирует с 120 FPS для специальных режимов игры.

Microsoft создала систему менеджмента памяти Xbox Velocity Architecture, которая позволяет получать доступ к 100 ГБ данных SSD-накопителя.

Владельцы игр с прошлых поколения смогут использовать их на новом поколении. Все ранее купленные игры для Xbox One будут автоматически доступны и на Series X.