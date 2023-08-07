Инсайдер: Xbox Series X получит бюджетную версию без дисковода

Корпорация Microsoft может рассматривать возможность выпуска новой модели Xbox Series X, но без дисковода, рассказал во время подкаста Xbox Era инсайдер Шпешаль Ник.

Таким образом, если информация окажется правдивой, то Xbox Series X Digital будет несколько дешевле стандартного варианта. В качестве аналогии можно привести разницу в 100 евро между PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition. Однако официальной информации от компании пока нет.

Напомним, что игровые приставки Xbox Series X и Xbox Series S вышли почти три года назад. Сейчас наиболее бюджетным предложением от Microsoft является Series S. Несмотря на позитивный отклик среди пользователей, разработчики часто подвергали ее критике из-за технических ограничений, которые вынуждают студии учитывать их.

Шпешаль Ник также упомянул о планах Microsoft выпустить другое оборудование в 2025 году. Подробности неизвестны, но, возможно, речь идёт о конкуренте грядущей PlayStation 5 Pro.