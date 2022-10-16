Саша Грей появится в дополнении Phantom Liberty для Cyberpunk 2077

Бывшая порноактриса и действующая стримерша Саша Грей рассказала, что она появится в грядущем дополнении Phantom Liberty для Cyberpunk 2077.

Она озвучит персонажа Эш — диджея радиостанции GrowlFM.

Это можно было предугадать, так как ранее компания CD Projekt RED запустила в Twitter конкурс для фанатов. В нем предлагалось записать треки для радио GrowlFM, в самом анонсе конкурса Саша Грей уже участвовала в качестве ведущей.

Дополнение Phantom Liberty стоит ждать только в 2023 году. Оно будет доступно для PC, PS5 и Xbox Series X|S.

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